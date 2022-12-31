Güneyde bütçe fazlası 448,4 milyon Euro
Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi Güney Kıbrıs’ın Ocak-Kasım 2022 bütçe fazlasının 228,4 milyon Euro’ya ulaştığını açıkladı.
A+A-
Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi Güney Kıbrıs’ın Ocak-Kasım 2022 bütçe fazlasının 228,4 milyon Euro’ya ulaştığını açıkladı.
Alithia, Daire tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, Ocak-Kasım dönemi bütçe fazlasının Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 1,7’sine denk geldiğini, 2021’in aynı dönemindeki değerlerin ise 302,3 milyon ve yüzde 1,3 olduğunu yazdı.
Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Etiketler : güney