Güneyde bütçe fazlası 448,4 milyon Euro

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi Güney Kıbrıs’ın Ocak-Kasım 2022 bütçe fazlasının 228,4 milyon Euro’ya ulaştığını açıkladı.

Alithia, Daire tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, Ocak-Kasım dönemi bütçe fazlasının Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 1,7’sine denk geldiğini, 2021’in aynı dönemindeki değerlerin ise 302,3 milyon ve yüzde 1,3 olduğunu yazdı.