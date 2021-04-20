Güneyde bugüne kadar 210 bin 576 aşının yapıldı

Kıbrıs'ın güneyinde coronavirüse bağlı yaşananlar güney basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, güneyde coronavirüs konusunda devlet hastaneleriyle özel hastaneler arasındaki işbirliği çerçevesinde, geçen hafta sonu 35 hastanın, devlet hastanelerinden özel hastanelere taşındığını yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Haralambus, ülkedeki sağlık sisteminin sınırda olduğunu ancak dayanmaya devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) ise önümüzdeki günlerde coronavirüs vakalarının daha da artış göstereceği ve buna bağlı olarak hasta girişlerinin çoğalacağı yönündeki öngörüye sahip olduğu kaydedildi.

Gazete, Sağlık Bakanı, OKİPİ ve Özel Hastaneler Birliği arasında bir süre önce gerçekleştirilen toplantıda hastaların hangi şartlarda ve ne şekilde taşınacağına dair yöntemlerin ele alındığını yazdı.

Habere göre, OKİPİ Basın Sözcüsü Haralambos Harilaou yaptığı açıklamada “durumun çok zor ve çok kritik olduğunu söyleyerek, toplumdaki vaka artış hızına bağlı olarak işlerin daha da kötüye gideceğinin anlaşıldığını” ifade etti.

Harilaou, geçen cumartesi günü hasta yoğunluğu nedeniyle Larnaka Genel Hastanesi’nde ikinci bir kliniğin devreye girdiğini, gerekmesi halinde Baf Hastanesi’nde de ikinci bir kliniğin açılacağını belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi, Kıbrıs'ın güneyindeki devlet hastanelerinin kapasite olarak sınırda bulunduğunu, özellikle son 24 saat içerisinde artan coronavirüs vakaları nedeniyle büyük bir baskı altında olduğunu yazdı.

Tüm ümitlerin, insanların tedbirlere uymasına ve aşı programına kaldığını yazan gazete Sağlık Bakanlığı’nın dün 822 yeni vaka açıkladığını da anımsattı.

Habere göre, güneyde şu anda devlet hastanelerinde, 68’i yoğun bakımda, toplam 283 coronavirüs vakasının tedavi görüyor.

Vaka sayısı

Gazete, bir başka haberinde, Kıbrıs'ın güneyinde 59 bin 766 test neticesinde 822 yeni vakanın belirlendiğini, 3 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, hayatını kaybeden 58 ve 82 yaşındaki erkek ve 64 yaşındaki kadın hastanın aşı geçmişinin bulunmadığını belirtti.

Aşı olanların sayısı

Alithia gazetesi haberinde ayrıca Kıbrıs'ın güneyinde bugüne kadar 210 bin 576 aşının yapıldığını yazdı.

Habere göre, bu aşılardan 152 bin 603’ü ilk doz, 57 bin 973’ü ise ikinci dozla ilgilidir.

Hristolidis de aşı oldu

Alithia gazetesi Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, Devlet Fuar Alanı’nda AstraZeneca aşısı olduğunu yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, aşı olan vatandaş sayısının istikrarlı bir şekilde artmasının, pandeminin göğüslenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hristodulidis ayrıca epidemiyolojik verilerin çok kritik bir dönemde bulunduklarını ortaya koyduğunu belirtti ve vatandaşların, sorumluluk bilinci içerisinde tedbirlere uyması yönünde çağrıda bulundu.