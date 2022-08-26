Güneyde bu yıl 3 bin 680 mülteci sınır dışı edildi

Kıbrıs’ın güneyinde bu yıl içerisinde, 19 Ağustos tarihine kadar 3 bin 680 mültecinin sınır dışı edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin verilerine dayanarak, güneyde 2020 yılına göre bu yıl sınır dışı edilen veya ayrılan mülteci sayısında artış gözlemlendiğini yazdı.

Habere göre 2021 yılında sınır dışı edilen veya kendi isteğiyle ülkesine geri dönen mülteci sayısı 2 bin 320; 2020’de bin 272; 2019’da ise 417 şeklinde kayda geçti.

Kıbrıs Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada, sınır dışı ve geri dönüşlerle ilgili ülkelerin Afrika ülkeleri (Kongo, Nijerya ve Somali), Suriye, Asya ülkeleri(Pakistan, Bangladeş, Nepal) ve Gürcistan olduğunu ifade etti.

İnsan kaçakçılığı nedeniyle 5 kişi tutuklandı

Alithia gazetesi ise polisin, üçüncü ülkelerden olan kişilerin güneye yasa dışı girişine yardım etmek isteyen 5 kişiyi tutukladığını yazdı.

Habere göre polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu konu hakkında yaptığı açıklamada, geçen çarşamba günü Greko Burnu açıklarında seyreden bir gemi tespit ettiklerini, daha sonra liman polisinin içerisinde 5 Suriyeli adamın bulunduğu bir sandala yaklaştığını ifade etti.

Andreu, Greko burnunda daha sonra, içerisinde 32 mültecinin bulunduğu başka bir sandal daha tespit ettiklerini ifade etti.

Polis daha sonra yürüttüğü soruşturma neticesinde mültecilere yardım ettiği tespit edilen 5 kişiyi tutuklayarak Mağusa Bölgesi Kaza Mahkemesi önüne çıkardı.

Geriye kalan mülteciler ise Purnara’daki mülteci kabul merkezine gönderildi.

Gazete aynı haberinin içerisinde Greko Burnu’da dün de, içerisinde 17 kişinin bulunduğu başka bir sandalın tespit edildiğini yazdı.