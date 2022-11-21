Güneyde bir ton mantar sote edilerek “kızartma rekoru” kırıldı

Kıbrıs’ın güneyinde, Lefkoşa’ya bağlı Spilia köyünde hafta sonu “So Mush Bigger” isimli bir festival düzenlendi.

Festivalde, dev bir tavada bir ton mantar sote edilerek “kızartma rekoru” kırıldı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, sotelenen bir ton mantar, daha sonra festivalde konuklara ikram edildi.

Mantar içeren çok sayıda yiyeceğin yer aldığı festivalde ayrıca, çocuklara yönelik mantar yetiştiriciliği atölyelerinin düzenlendiği de belirtildi.