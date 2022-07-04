Güneyde bir milyon yolcu barajı geçildi 

Larnaka ve Baf havalimanlarının Haziran ayı yolcu trafiğinin,33 aydan sonra ilk kez, 1 milyon barajını geçtiği belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Hermes Airports’un açıklamasına dayanarak, geçen ayki gelen-giden yolcu sayısının, Larnaka Havalimanı'ndan 650 bin 519; Baf Havalimanından 358 bin 550 yolcu olmak üzere 1 milyonu geçtiğini yazdı.

Gazete, pandeminin başlamasından bu yana, özellikle Ekim 2019’dan sonra ilk kez Kıbrıs'ın güneyindeki havalimanlarında, bir ayda bu kadar önemli yolcu akışının kaydedildiğine dikkat çekti.

Gazete, Kıbrıs’a seyahat eden kişilerin en çok Büyük Britanya, Yunanistan, İsrail, Almanya ve Polonya’dan olduğunu belirtti.

Habere göre, Hermes Airports Havacılık Geliştirme ve İletişim Müdürü Maria Kurubi, 1 milyon yolcu barajının geçilmesinin, psikolojik açıdan herkese önemli bir etkisinin olmasının yanı sıra turizm sektörü ve Hermes’in önceki dönemde sarf ettiği çabaların, zorluklara ve belirsizliklere rağmen, sonuç verdiğini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Kurubi, 2022 yazının iyi işaretlerle başladığını bunun da gerek vatandaşların seyahat etmeye olan açlığını gerekse de turizm destinasyonu olarak ülkenin kazandığı güveni ortaya koyduğunu söyledi.