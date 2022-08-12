Güneyde bir haftalık Covid raporu: 3 bin 611 vaka, 6 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde 5-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan 70 bin 602 test neticesinde 3 bin 611 yeni vaka tespit edildiği ve 6 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11'inin durumu kritik olmak üzere, toplam 84 hastanın hastanelerde tedavi gördüğü kaydedildi.

Son vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar adanın güneyinde tespit edilen toplam vaka sayısı 571 bin 994'e, ölüm sayısı da bin 149'a yükseldi.