Güneyde bir ailenin aylık yaşam maliyeti açıklandı

Kıbrıs'ın güneyinde 4 kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyetine ilişkin verilere yer verildi.

Fileleftheros gazetesi, şehirlerin hayat pahalılığı, ev kiraları ve ulaşım giderleri gibi bilgilerin yer aldığı Numbeo veritabanına dayandırdığı haberinde, Güney Lefkoşa'daki bir ailenin kira olmaksızın aylık giderinin (maliyetinin) 2 bin 633 Euro olduğunu yazdı.