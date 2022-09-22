Güneyde benzinciler isyanda: 180 milyon Euro kaybımız var!

Türk Lirasının olağanüstü değer kaybı sonrasında Kıbrıslı Rumların adanın kuzeyinden benzin alması nedeniyle, güneyde benzincilerin 2022 yılıyla ilgili gelir kaybının 180 milyon Euro olduğu ifade edildi. Kıbrıslı Rum benzinciler, kuzeye geçecek araçlarda "akaryakıt kontrolü" istiyor, yönetim ise bunu onaylamıyor.

Politis gazetesi "180 Milyon Euro’luk Kayıp- Benzinciler Mahkemelere Yöneliyor ve Gelir Kayıpları İçin Devletten Tazminat İstiyor” başlığıyla yayımladığı haberinde, adanın güneyinde benzincilerin, hükümeti, bu durumun etkin bir şekilde sınırlanması için önlemler almaya davet ettiğini yazdı.

Kıbrıs Benzinciler Birliği'nin Kıbrıslı Rumların kuzeyde benzin satın alması yüzünden oluşan gelir kaybıyla ilgili tazminat talep etmek için dava açma hazırlığı yaptığı, aynı zamanda Yeşil Hat Tüzüğü'nün ihlal edildiği iddiasıyla Avrupa Komisyonu'nu bilgilendireceği bildirildi.

Kıbrıs Benzinciler Birliği Başkanı Savvas Prokop, bunun bir hayatta kalma meselesi olduğunu söyleyerek, tedbir alınmazsa eylem uyarısı yaptı.

Kıbrıslı Rum benzinciler açısından, kuzeyden yakıt alınmasının yasadışı olduğunu iddia eden örgüt, 2022 yılında meydana gelen gelir kaybının 180 milyon Euro civarında olduğunun tahmin ediyor, bunun 60-80 milyon Euro’sunun ise 'vergi kaybı' olduğunu belirtiyor.

Özellikle geçiş noktalarına yakın benzincilerin cirolarının yüzde 40-50’sini kaybettiklerini de iddia eden Kıbrıs Benzinciler Birliği, araç geçişlerinin geçen seneye göre 4’e katlandığını da ifade etti.

2021 yılında 194 bin 859 olan araç geçişi sayısının, bu yıl, 2022 yılının Ağustos ayına kadar ise 533 bin 197’ye ulaştığına dikkat çekildi.

Kontrol yöntemleri

Kıbrıs Benzinciler Birliği, kuzeyden benzin satın alınmasının sınırlanması için iki tedbir alınmasını önerdiği. Bunlardan birincisi, geçiş noktalarında araçlardaki akaryakıta kalite kontrolü yapılması şeklinde açıklandı. İddia, kuzeyde satılan akaryakıtın Avrupa standartlarına uymadı yönünde....

Alınması önerilen ikinci tedbirin ise, kuzeye geçiş yapacak araçlardaki yakıt göstergesinin en az dörtte üç dolu şeklinde olması şartı... Bu önlemin geçmişte, Yugoslavya’dan benzin satın alınmasının kontrol için, Avusturya ve İsviçre tarafından uygulandığı da anımsatılıyor.

Uzman Görüşü

Kıbrıs Benzinciler Birliği Hukuk Danışmanı Aleksandros Kliridis de konuyla ilgili araştırma bulgularını sundu. Kliridis, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin geçişlerde kontrol yapılmasına taraftar olmadığını, aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nu bilgilendirmeyi de kabul etmediğini belirtti.

Kliridis, Benzinciler Birliğinin, Avrupa Komisyonu’nun, AB’nin ekonomik sınırlarını koruma yetkisine sahip olan Frontex gibi yetkili kurumlarına doğrudan resmi başvurular yapacaklarını, Yeşil Hattın AB’nin dış sınırı olmadığını, ancak ekonomik sınır özelliklerine sahip olduğunu iddialarına ekledi.