Güneyde Başpiskoposluk tahtının yeni sahibi yarın belirleniyor

II. Hrisostomos’un ölümü ile boş kalan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluk tahtı için 18 Aralık’ta yapılan halk oylamasında belirlenen üçlü (Baf Metropoliti Yeorgios, Limasol Metropoliti Athanasios ve Tamasu Metropoliti İseas) arasından birini yeni Bapiskopos seçecek Sen Sinod Meclisi toplantısı yarın gerçekleşiyor.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Limasol Metropoliti Athanasios ve Cikko Metropoliti Nikiforos’un, Baf Metropoliti Yeorgios’u etkisizleştirmek için gerçekleştirdiği perde gerisi faaliyetler ters tepti ve 16 üyeli Sen Sinod Meclisi’ndeki kullanılacak oyların 11’i Baf Metropoliti Yeorgios’a, 5’i ise Limasol Metropoliti Athanaseos’a gidecek görünüyor.

Sen Sinod Meclisi yarın 07.00-.930 arasında gerçekleşecek ana ayinden sonra oylamaya geçecek. Oylamanın ardından Sen Sinod üyeleri, seçimin ‘mesajını’ vermek (açıklamak) üzere eski Ay Yoanni Katedrali’ne geçecek.