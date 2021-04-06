Güneyde başıboş kedilerin kısırlaştırılmasına 75 bin Euro

Kıbrıs’ın güneyinde başıboş kedilerin kısırlaştırılması için 75 bin Euro’luk ödenek ayrıldı.

Başıboş kedi kısırlaştırma programına 75 bin Euro verileceğini duyuran Veteriner Dairesi, veterinerleri ve hayvanlarla ilgili sivil toplum örgütlerini başvurmaya çağırdı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıs'ta şaşırtıcı sayıda başıboş kedi popülasyonu, hayvan refahı aktivistlerini uzun süredir kaygılandırıyor.

Tarım Bakanlığı, kısırlaştırma programına ayrılan paranın ilçelere eşit şekilde paylaştırılacağını açıkladı ve katılmak isteyen profesyonellerden başvurularını 30 Nisan’a kadar ilçe veterinerlik dairelerine sunmaları istendi.

2013 sonrası mali kriz sırasında tamamen duran kısırlaştırma programına son beş yıldır devlet finansmanı sağlandığı kaydedildi.

Hayvan Partisi, yılda sadece 2 bin kedinin kısırlaştırılması nedeniyle şubat ayında hükümete kısırlaştırmaya daha fazla kaynak ayırması çağrısında bulunmuştu.

Resmi olmayan verilere göre 2017 yılında Kıbrıs’ta insandan daha fazla kedi bulunduğu ve kedi sayısının 1 buçuk milyon olduğu belirtildi.

Ada genelindeki kedi barınakları ve beslenme istasyonları, kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri ve hayvan severler tarafından yürütülüyor.