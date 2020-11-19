Güneyde barış sloganı atan öğrenciler linç edildi

Haravgi gazetesi Kıbrıs’ın güneyindeki Dasupoli Lisesi’nde, barış sloganı atan iki öğrencinin, okul idaresinin müsamahasıyla, faşistler tarafından linç edildiğini belirtti.

Gazete koronavirüs tedbirleri nedeniyle her yıl yürüyüş şeklinde gerçekleştirilen KKTC’nin “ilan edilmesinin” kınanması etkinliklerinin bu yıl okul içerisine taşındığını yazdı.

Gazete, öğrencilerin, öğrenci birliği PSEM’in uyarılarına karşı yapılan etkinlik sırasında “Kan, Onur, Hrisi Avgi”, “Türkler Yunan Toprağında Ölecek”, “Grivas Yaşıyor ve Bize Rehberlik Ediyor” şeklinde sloganlar attıklarını, iki öğrencinin ise ellerinde “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” ve “Barış Engellenemez “ şeklinde pankartlarla buna karşı çıktığını belirtti.

Gazete bunun ardından iki öğrencinin hakarete maruz kaldığını ve linç edildiğini yazdı.

AKEL’den kınama

Dasupoli Lisesi’nde kız öğrencilere yapılan saldırıyı AKEL kınadı. AKEL açıklamasında, “neonazi “Hrisi Avgi-Altın Şafak”ın faşist sloganlarıyla ve küfürlerle bir grup öğrenci tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan bu saldırı olayının ardından en endişe verici olan okul yönetiminin bu saldırı karşısında gösterdiği gerekçelendirme tavrı ve toleranstır. Bu saldırı, eğitim ve Kıbrıs toplumu açısından utanç vericidir. Yurdumuzun okullarına aşırı sağcı ve milliyetçi unsurların sızmaları ve faaliyetleri ülkemizin yakın tarihinin en karanlık evrelerini hatırlatan tehlikeli bir olgudur” ifadeleri yer aldı.