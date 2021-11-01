Güneyde aynı köyde dört yangın

Baf’ın doğusundaki dağlık bölgede yer alan Mamonia köyünde geçtiğimiz Cumartesi günü peş peşe 4 yangın çıktığı haber verildi.

Kundaklama olduğu düşünülen yangınların sabah erken saatlerde başladığını ve akşamüzerine kadar sürdüğünü yazan Fileleftheros, yangınlar dolayısıyla itfaiye, orman ve avcılık dairesi yanı sıra diğer birimlerin de alarma geçtiğini kaydetti.

Dört yangın sonucunda toplam 20 hektarlık alanın yandığını yazan gazete, yangınlara karadan müdahale edilmesi yanı sıra iki yangın söndürme uçağının da söndürme çalışmalarına katıldığını ekledi.

