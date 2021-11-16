Güneyde 'asgari gelirle' geçinenlere olağanüstü yılbaşı yardımı

Kıbrıs'ın güneyinde dar gelirlilere yönelik olağanüstü yeni yıl yardımı uygulaması yapılacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, asgari garantili gelir alan hak sahiplerine, kamu yardımlarından yararlananlara ve düşük gelirli emeklilere 2021 yılı için olağanüstü yeni yıl yardımı verilmesine karar verdi.

Ayrıca yeni yıl yardımı kuzeyde yaşayan 'mahsur kalmışlara' ve Dipkarpaz kreşi, ilkokulu veya ortaokuluna giden kişilerin çocuklarına ve çocuk yardım planına dahil olan çok çocuklu anneleri de kapsayacak.

Toplam yardımların 18 milyon Euro’ya ulaşacağı düşünülüyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu son oturumunda artan mülteci akımları sebebiyle oluşan olağanüstü ihtiyaçların karşılanması için yönetim birimi ve bakanlar arası komitenin kurulmasına karar verdi. Bakanlar arası komitede İçişleri, Savunma ve Adalet Bakanları da yer alıyor.