Güneyde anketlere göre DİSİ önde

Kıbrıs'ın güneyinde 30 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimlerine ilişkin anketlere göre DİSİ ilk sırada yer aldı.

Politis gazetesi, Kıbrıs'ın güneyinde faaliyet gösteren 3 televizyon kanalının dün akşam milletvekilliği seçimlerine ilişkin yayınladığı anketlere yer verdi.

Habere göre, RIK kanalının duyurduğu ankette “DİSİ yüzde 20, AKEL 18, DİKO yüzde 10, EDEK yüzde 5, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği yüzde 5, ELAM yüzde 4.5, DİPA yüzde 3, Dayanışma Hareketi yüzde 1, Bağımsızlar-Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi yüzde 4, diğerleri ise yüzde 3” şeklinde oy aldı.

OMEGA tarafından yayınlanan ankette ise oy dağılımları şöyle gerçekleşti:

“DİSİ yüzde 18.7, AKEL yüzde 16.4, DİKO yüzde 10.1, EDEK yüzde 4.9, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği yüzde 5.5, ELAM yüzde 4.5, Dayanışma Hareketi yüzde 2.1, DİPA yüzde 1.8, Bağımsızlar-Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi yüzde 4.7, Hayvan Partisi yüzde 1.1, Kıbrıs İçin Mağusa yüzde 0.7, diğer seçenekler ise yüzde 1.9”

SİGMA kanalının anketine göre ise “DİSİ yüzde 16.4, AKEL yüzde 15, DİKO yüzde 8.3, EDEK yüzde 3.2, ELAM yüzde 4.1, DİPA yüzde 2.1, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği yüzde 3.8, Dayanışma Hareketi yüzde 1.1, Bağımsızlar-Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi yüzse 2.9, Hayvan Partisi yüzde 1.1, “Kıbrıs İçin Mağusa” yüzde 1, diğerleri yüzde 2.4” oy aldı.