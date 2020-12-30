Güneyde ‘Altın Pasaportlar Raporu’ tartışılıyor 6 yılda 6 bin 324 ‘altın pasaport’





Kıbrıs Cumhuriyeti’nde para karşılığı ve haksız verildiği iddia edilen “Altın Pasaport” tartışması büyüyor. 2013 yılının Haziran ayından 2019 yılının sonuna kadar 6 bin 324 “altın pasaport” verildiği açıklandı. Meclis’e gönderilen soruşturma raporuna yalnızca 42 kişinin durumunun iletilmesi tepki topladı.



Güneyde, yatırım karşılığı vatandaş yapılan kişilerle ilgili araştırma yapan ve “Kalogiru Komitesinin Raporu” olarak bilinen tartışmalı rapor, kamuoyunun bilgisine sunuldu.



Haravgi’ye göre üç üyeli komitenin raporu toplumda ve siyasette büyük hayal kırıklığına neden oldu.



Kıbrıs’ta yatırım karşılığında binlerce vatandaşlık verilmiş olmasına rağmen raporda yalnızca 42 kişiyle alakalı 12 dosyanın incelendiğini yazan Haravgi, yeni verileri paylaştı.



Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2013 yılının Haziran ayından 2019 yılının sonuna kadar 6 bin 324 altın pasaport verildiği, ancak bahse konu raporda yalnızca 42 kişiyle ilgili durumun incelendiği belirtildi.



Son yıllarda konuyla alakalı olarak yerel ve uluslararası basında adı geçen yüzlerce isme rağmen, Komitenin yalnızca 4 kişinin “Kıbrıs vatandaşlığı” statüsünden mahrum bırakılmasını öngördüğünü kaydeden Haravgi, komitenin, 12 durumla alakalı olarak ise, vatandaşlık iptali ihtimalinin incelenmesi gerektiği görüşünü ortaya koyduğunu iletti.



Politis gazetesi de “Kalogiru’nun Altın Pasaportlarla İlgili Raporu Kırpılmış” başlıklı haberinde, raporun sayfalarının siyah renkle dolu olduğunu, aynı zamanda davalarda adı geçen kişilerle ilgili olarak isimler, bilgiler ve yeterli izahatlar bulunmadığına dikkati çekti.



Politis, muhalefete göre raporun eksik olduğunu, siyasi sorumluluklara dokunmadığını da gündeme getirdi.



AKEL ve DİKO partileri de rapordan memnun olmadıkları yönünde açıklamalar yaparken, DİSİ partisi ise açıklamasında, herhangi bir cezai suçu araştırma konusunda sözün artık Başsavcıda olduğunu belirtti. Alithia ise haberinde, raporda, 3 kişinin hırsızlık ve dolandırıcılıktan ötürü aranmakta olduğunun görüldüğünü belirtti.