Güneyde akaryakıtın litre fiyatı 2 Euro barajını aşıyor

Kıbrıs’ın güneyinde de akaryakıta zam geldi, dizel yakıtın litre fiyatı 2 Euro barajını aştı.

Fileleftheros gazetesine göre, yürürlüğe giren zamlarla 95 oktan benzinin ortalama litre fiyatı 1 Euro 87 cent, 98 oktan benzinin 1 Euro 86 cent, dizel yakıtın 1,87 Euro ve kalorifer yakıtının da 1,43 Euro’ya yükseldi.

Benzin istasyonlarının litre başına uyguladığı fiyatın farklılık göstermesi nedeniyle kimi istasyonda akaryakıtın litresi 2 Euro’dan satılabileceği bilgisi verildi.