Güneyde 895 yeni vaka, 1 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 895 yeni Coronavirüs vakası saptandı, 1 yeni can kaybı oldu.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 895 yeni Coronavirüs vakası saptandı, 1 yeni can kaybı oldu.
Coronavirüs nedeniyle ölen kişinin, 94 yaşındaki kadın hasta olduğu kaydedildi. Toplam vaka sayısı 61 bin 576'ya, toplam can kaybı 298'e yükseldi.
Güneydeki yetkililer, 70 hastanın durumunun da ağır olduğunu bildirdi.
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Etiketler : güney, Coronavirüs