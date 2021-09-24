Güneyde 83 yaş ve üstü kişilerin 3’üncü doz aşılanması başlıyor

Güney Kıbrıs’ta, randevusuz aşı merkezlerinde pazartesi gününden itibaren 83 yaş ve üstü kişilerin 3’üncü doz aşı olabileceği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Sağlık Bakanlığının açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta randevusuz aşı merkezlerinde(walk-in), pazartesi gününden itibaren 83 yaş ve üzeri kişilere, 3’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını yazdılar.

Habere göre açıklamada aşıların, Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar sabah 08:00-13:00 saatleri arasında yapılabileceği de duyuruldu.