Güneyde 760 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 42.877 test sonucu 760 yeni pozitif vakaya rastlandı iki kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin, bir aşı dozu olan 82 yaşındaki bir kadın ve aşısı olmayan 86 yaşındaki bir erkekle olduğu belirtildi.

Hastanelerde 73'ü ağır olmak üzere 292 kişinin yattığı açıklandı, bunlardan 31'i entübe edildi.