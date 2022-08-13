Güneyde 74’e dair yeni fotoğraflar yayınlandı

Kıbrıs’ın darbe ve savaşla sarsıldığı 1974 yılının üzerinden 48 yıl geçse de o döneme dair tanıklıklar, belgeler ve iddialar konuşulmaya devam ediyor.



Vassos Vasiliou imzası ile Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, 1974’ten yeni fotoğrafların ortaya çıktığı belirtildi, bu görüntülere yer verildi. Araştırmacı Odysseas Christou’nun iddialarına göre Lapithos’a (Lapta) yönelik harekâttan dört gün sonra çekilen bu fotoğraflar kayıp Kıbrıslı Rumların, Türk askerleri tarafından teslim alındığını gösteriyor.



Araştırmacı Odysseas Christou, fotoğrafta yer alan sivillerle ilgili kayıp kazılarında henüz kimlik tespiti yapılmadığını belirtiyor.



Savaş sırasında Lapta - Karava bölgesindeki muharebelerde 86 subay ve askerin kaybolduğu da iddia ediliyor, ayrıca, bölgede kemikleri bulunan askerlerin her birinin başlarının arkasında birer kurşun olduğu ifade ediliyor.