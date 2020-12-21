Güneyde 710 euro altında 30 bin düşük emekliye ek ödeme



Kıbrıs’ın güneyinde “yoksulluk sınırı altında” 30 bin emekliye ek ödeme kararı alındı. Karara göre kimse 710 euronun altında bir gelire sahip olmayacak.



Çalışma, Refah ve Sosyal Sigorta Bakanı Zeta Emilianidou, kararı, yoksulluk sınırı altında yaşayan düşük emeklilik maaşı alan emekliler için önemli bir gün olarak niteleyerek, gelirleri 710 euro (yaklaşık 6 bin 600 TL) altında olan emekli olmaması amacıyla 30.000 düşük gelirli emekliye ek zam verileceğini duyurdu.



Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan zammın Ocak 2020’den itibaren tüm 2020 yılı için geriye dönük olarak ödeneceğini ve bugün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.



DİSİ Başkanı Averof Neofitou ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Emilianidou bunun Hükümet tarafından verilen üçüncü zam olduğunu, gelirlerinin boyutuna bağlı olarak, bu zammın, düşük maaşlı bir emekli için 149’dan 21 euroya, düşük maaşlı emekli çiftler için 130 eurodan 40 avroya kadar olacağını söyledi.



Bakan, böylece, emekli maaşı ile birlikte 710 euro almayan kimsenin kalmayacağını ve kimsenin 710 euro ile yoksulluk sınırı altında bulunmayacağını belirtti.



Bakan “bu sadece 710 euro az alan kişiler için geçerli değil ama aynı zamanda 834 euro altında geliri olan çiftlere da verilecek” dedi.



(Kıbrıs Haber Ajansı / YENİDÜZEN )

