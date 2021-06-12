Güneyde 700 bin ilaç ve tıbbi ürüne el konuldu

Dünya çapında 18-24 Mayıs döneminde eşzamanlı gerçekleştirilen PANGEA operasyonu çerçevesinde Kıbrıs'ın güneyinde, internet üzerinden satışı yapılan 700 binden fazla sahte veya izni olmayan ilaç ve tıbbi ürün ele geçirildi.

Haravgi’nin haberine göre Interpol, Europol, Dünya Gümrük Örgütü (WCO), PFIPC, HMA Wgeo, FDA ve diğerlerinin iş birliğinde 92 ülkede eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilenlerin büyük çoğunluğunu, lokal anestezi, antipsikotik, cinsel güç artırıcı ilaçlar ve rapid (hızlı) testler ile gülme gazları oluşturuyor.

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