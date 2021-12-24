Güneyde 7-20 Aralık arası 8 bin 45 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde “epidemiyolojik göstergeler” virüs ile mücadelede ciddi bir bozulma gösteriyor.

PIK’in haberine göre; 7 ila 20 Aralık dönemi için “ulusal raporun” verilerine dayanarak, kümülatif etki 100 bin kişi başına yüz altı vakaya ulaştı.

7-20 Aralık tarihleri arasında toplam 8 bin 45 vaka tespit edildi. Vakaların ortalama yaşı 31.

Vakaların %94,4'ü yurtiçi bulaşma, %5,6'sı yakın zamanda seyahat eden kişiler arasında tespit edildi.

Hastaların ortalama yaşı 64. Tedavi gören kişilerin %55,3'ünün altta yatan hastalıkları var. Yoğun Bakım Ünitelerine kabul edilenlerin ortalama yaşı 62.

Son on dört günde 145 bine yakın PCR testi ve bir milyondan fazla hızlı antijen testi yapıldı.

Salgının başlangıcından 20 Aralık tarihine kadar Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüs nedeniyle altı yüz yirmi beş ölüm ve yüz kırk dört bin üç yüz on bir vaka kaydedildi. Ölüm oranı %0.4.

(PIK)