Güneyde 668 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 37,325 test sonucu 668 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Son birkaç gün içinde test sayıları düştü.

Ölümlerin, aşılanmamış 75 yaşındaki bir adam ve her iki dozla da aşılanmış 89 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

Hastanelerde 75'i ağır olmak üzere 279 kişinin yattığı öğrenildi.