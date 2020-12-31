Güneyde 632 yeni vaka, 6 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saate 632 yeni Covid-19 vakasına rastlandı, 6 kişi ise hayatını kaybetti. Ölen kişilerin, 79 ile 90 yaşları arasındaki 5 erkek ve bir kadın hasta olduğu bildirildi.

Toplam12,643 test yapıldı, bunların 3,739’u PCR, 8,904 adeti ise hızlı test olduğu açıklandı.

Kaybedilen hastaların tümümde başka kronik rahatsızlıklar olduğu da belirtildi.

Bugüne kadar toplam pozitif vaka sayısı 2,651, kaybedilen hasta sayısı ise 125’e yükseldi.