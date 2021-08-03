Güneyde 598 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 61.589 PCR ve hızlı antijen test yapıldı, 598 yeni pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin 77 ve 69 yaşlarında iki erkek ve 86 yaşında bir kadınla olduğu açıklandı.

282'si erkek, 147'si kadın olmak üzere ölü sayısı 429'a yükseldi.

Hastanelerde Coronavirüs nedeniyle tedavi gören 289 kişinin 98'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 98 hastanın 40'ı entübe durumda tedavi görüyor.