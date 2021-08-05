Güneyde 580 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 36.141 PCR ve hızlı test yapıldı 580 yeni pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin 85 ve 88 yaşlarında iki kadın ve 71 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.

Hastanelerde 96'sının durumu ağır olmak üzere 293 kişi var ve bunlardan 45'i entübe durumda tedavi görüyor.