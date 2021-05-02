Güneyde 58 yeni vaka, 1 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 6,158 PCR ve hızlı test yapıldı 58 yeni pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 6,158 PCR ve hızlı test yapıldı 58 yeni pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Paskalya tatili nedeniyle toplu testler yapılmadı.
Ölümün, aşılanmamış 56 yaşındaki bir adam olduğu açıklandı. Toplam ölüm sayısı 314 oldu.
Hastanelerde 72'sinin durumu ağır olan 292 kişi var.
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Etiketler : güney, Coronavirüs