Güneyde 58 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 6,158 PCR ve hızlı test yapıldı 58 yeni pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Paskalya tatili nedeniyle toplu testler yapılmadı.

Ölümün, aşılanmamış 56 yaşındaki bir adam olduğu açıklandı. Toplam ölüm sayısı 314 oldu.

Hastanelerde 72'sinin durumu ağır olan 292 kişi var.