Güneyde 575 yeni vaka, 1 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 61.462 PCR ve hızlı test yapıldı, 575 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 61.462 PCR ve hızlı test yapıldı, 575 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Ölümün, 59 yaşında bir kadın olduğu açıklandı. Şu ana kadar 430 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti, 282 erkek ve 148 kadın, ortalama yaş 77 olarak belirtildi.
Hastanede virüs bulunan 273 kişi yatıyor, bunlardan 90'ının durumu ağır durumda ve 41'i entübe olarak tedavi görüyor.
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