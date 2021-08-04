Güneyde 575 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 61.462 PCR ve hızlı test yapıldı, 575 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ölümün, 59 yaşında bir kadın olduğu açıklandı. Şu ana kadar 430 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti, 282 erkek ve 148 kadın, ortalama yaş 77 olarak belirtildi.

Hastanede virüs bulunan 273 kişi yatıyor, bunlardan 90'ının durumu ağır durumda ve 41'i entübe olarak tedavi görüyor.