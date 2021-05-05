Güneyde 562 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 57,314 test yapıldı 562 yeni pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Güneyde bakanlık, 67'si ciddi veya kritik durumda olmak üzere 246 kişinin hastanede tedavi edildiğini açıklandı.

Salgının başladığı Mart 2020'den bu yana ölenlerin sayısı 327'ye, kaydedilen vaka sayısı ise 67.982'ye ulaştı.