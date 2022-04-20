Güneyde %5,5 enflasyon beklentisi

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle tüm dünyada enflasyon rakamlarında yaşanacak artış oranlarına ilişkin beklentilerini yayınlarken, Kıbrıs Cumhuriyeti için bu oranı yüzde 5,5 olarak açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Uluslararası Para Fonu IMF’nin dünya genelinde 2022 yılı için öngördüğü ekonomik verileri açıkladığını, bu verilere göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yüzde 5,5’lik bir enflasyon beklendiğini yazdılar.

Gazete, Kıbrıs’ın kalkınma hızının ise yüzde 2,1’le sınırlı kalmasının öngörüldüğünü de aktardı.