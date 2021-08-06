Güneyde 525 yeni vaka, 4 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içinde 59 bin 278 test sonucunda 525 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içinde 59 bin 278 test sonucunda 525 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha hayatını kaybetti.
Ölenler sayısı 437'ye, toplam vaka sayısı ise 104 bin 994'e yükselirken, tedavisi süren 292 hastanın 96'sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
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Etiketler : güney, Coronavirüs