Güneyde 525 yeni vaka, 4 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içinde 59 bin 278 test sonucunda 525 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenler sayısı 437'ye, toplam vaka sayısı ise 104 bin 994'e yükselirken, tedavisi süren 292 hastanın 96'sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.