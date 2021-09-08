Güneyde 5 ölüm, 182 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 182 yeni pozitif vakaya rastlandı. 337'si erkek, 186'sı kadın olmak üzere ölü sayısı 523'e yükseldi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı 48.588 PCR ve hızlı antijen testi yapıldığını ve yüzde 0.37'lik bir pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar toplam pozitif sayısı 117.379'dur.

Hastanelerde 16'sı entübe, 34 hasta tedavi oluyor.