Güneyde 446 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 42.427 PCR ve hızlı test yapıldı 446 yeni pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin 61 ve 72 yaşlarında iki erkek ve 85 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.

Hastanede virüslü 278 kişi var, bunlardan 98'inin durumu ağır olarak tedavi görüyor.