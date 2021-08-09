Güneyde 446 yeni vaka, 3 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 42.427 PCR ve hızlı test yapıldı 446 yeni pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 42.427 PCR ve hızlı test yapıldı 446 yeni pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerin 61 ve 72 yaşlarında iki erkek ve 85 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.
Hastanede virüslü 278 kişi var, bunlardan 98'inin durumu ağır olarak tedavi görüyor.
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Etiketler : güney, Coronavirüs