Güneyde 420 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 48.220 PCR ve hızlı test yapıldı, 420 yeni pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, yüzde 0.87'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Ölümlerin, 68 yaşında bir kadın ve 63 ve 88 yaşlarında iki erkek olduğu açıklandı. Hastanelerde 85'i ağır olmak üzere 45'i entübe 208 kişi tedavi görüyor.