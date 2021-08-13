Güneyde 419 yeni vaka, 1 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 54.173 PCR ve hızlı test yapıldı, 419 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 54.173 PCR ve hızlı test yapıldı, 419 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, yüzde 0.77'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu. Ölümün, 90 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.
Hastanelerde 92'sinin durumu ağır 45'i entübe 259 kişi tedavi görüyor.
Bu haber toplam 601 defa okunmuştur
Etiketler : güney, Coronavirüs