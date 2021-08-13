Güneyde 419 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 54.173 PCR ve hızlı test yapıldı, 419 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, yüzde 0.77'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu. Ölümün, 90 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.

Hastanelerde 92'sinin durumu ağır 45'i entübe 259 kişi tedavi görüyor.