Güneyde 402 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 53.484 PCR ve hızlı test yapıldı 402 yeni pozitif vakaya rastlandı, iki kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı 0.75'lik bir pozitiflik oranı olduğunu belirtti.

Ölümlerin, biri 91 yaşında diğeri 72 yaşında erkek olduğu açıklandı.

Hastanelerde 95'i ağır olmak üzere 51'i entübe 276 kişi tedavi görüyor.