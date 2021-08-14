Güneyde 401 yeni vaka, 1 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 54.496 PCR ve hızlı test yapıldı, 401 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 54.496 PCR ve hızlı test yapıldı, 401 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlık pozitiflik oranını yüzde 0,74 olarak açıkladı.
Ölümün, 74 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.
Hastanelerde 47’si entübe 87 virüs hastası ciddi durumda tedavi görüyor.
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Etiketler : güney, Coronavirüs