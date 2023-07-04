Güneyde 4 yeni geçiş noktası gündemde

Kıbrıs’ın güneyindeki “Sınır Belediyeleri ile Yarı İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi” Başkanı ve Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis başkanlığındaki heyetin, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’le başkanlıkta bir araya geldiği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, iki toplum arasındaki iletişimi ve temasları iyileştiren yeni geçiş noktaları açılmasını tasvip ettiğini ifade eden Karayannis, Hristodulidis’in, hükümetin tezinin, ilk olarak Kiracıköy’deki Gaziler geçidinin açılması, akabinde de bunu, Pirgo-Dillirga bölgesi ve Lefkoşa’daki bazı barikatlar olmak üzere diğer geçiş noktalarının takip etmesi yönünde olduğunu açıklığa kavuşturduğunu aktardı.

Karayannis, açıklamasında, trafik yoğunluğu gibi mevcut geçiş noktalarında gözlemlenen problemler yanı sıra, ara bölge içerisinde ve yakınında çıkan yangınlar gibi “sınır belediyeleri ile yarı işgal altındaki belediyelerin” karşılaştıkları bazı günlük problemleri de Hristodulidis’in gündemine getirdiklerini kaydetti.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gaziler-Kiracıköy geçidinin açılması yanı sıra Lefkoşa surlar içinde yayalar için iki geçiş noktası ve Lefkoşa’nın doğusunda da araçlar için bir geçiş noktası açılması konusunun da ele alındığını belirtti.

Açıklamada, Hristodulidis’in belediye başkanlarının tezlerini kayda geçirdiği ve teknik inceleme için bunları ileriye götüreceğini söylediği de belirtilirken, Hristodulidis’in, hükümetin tezinin, trafiğin azaltılması ve toplumlar arasındaki temasa hizmet edeceği yerlerde geçiş noktalarının açılmasından yana olduğunu belirttiği de aktarıldı.

Gazete Hristodulidis’in, hükümetin, ara bölgeye komşu olan bölgelerde konut gelişimi için teşvikler sağlanmasının artırılması amacıyla çaba harcadığını söylediğini da ekledi.