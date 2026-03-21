  3. Güneyde 4 yangın söndürme helikopteri kiralandı
Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığının, 2026 yaz döneminde çıkması muhtemel yangınlara yönelik önlemler  çerçevesinde, 4 yangın söndürme helikopterinin kiralanması amacıyla anlaşma imzaladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Savunma Bakanlığının, insan yaşamının ve doğal ortamın korunmasına katkı koyarak orman yangınlarının önlenmesinde Rum Yönetimi’nin operasyonel yeterliliğini özlü olarak destekleyecek,  4 “Black Hawk” yangın söndürme helikopterinin kiralanması amacıyla  Slovakya’dan “HELI Company”  şirketi ile anlaşma imzaladığını yazdı.

Habere göre anlaşmanın süresi, gerekmesi halinde 30 gün daha uzatılması şartıyla, 1 Nisan-31 Ekim 2026 tarihlerini kapsayacak.

