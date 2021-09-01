Güneyde 4 ölüm, 256 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 44.929 test yapıldı 4 kişi hayatını kaybetti, 256 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Mart 2020'den bu yana virüsten ölenlerin sayısı 507'ye, kayıtlı vakalar ise 114.131'e ulaştı.

Ölümlerin 41 ve 75 yaşlarındaki iki erkek ve 83 ve 78 yaşlarındaki iki kadın olduğu açıklandı.