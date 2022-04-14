Güneyde 4 ölüm, 1421 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde bugün koronavirüsten 4 can kaybı daha açıklandı. Yapılan 67 bin 206 test sonucunda 1421 de yeni vaka saptandı.

Geçen yıl 21 Ağustos’ta hayatını kaybeden 58 yaşındaki bir erkeğin ölüm nedeninin Covid-19 olduğu belirlenirken, dün hayatını kaybeden 90 yaşındaki bir kadın ile bugün hayatını kaybeden 89 ve 87 yaşlarındaki iki erkeğin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Güneyde pandeminin başladığı Mart 2020’den bu yana ölenlerin sayısı 988’e yükseldi.

Hastanelerde tedavisi süren 157 hastadan 31’inin durumunun ciddi olduğu da bildirildi.