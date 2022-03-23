Güneyde 4 can kaybı, 4 bin 704 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde 4 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte yapılan 83 bin 366 testten 4 bin 704'ünün sonucu pozitif çıktı.
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Kıbrıs’ın güneyinde 4 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte yapılan 83 bin 366 testten 4 bin 704'ünün sonucu pozitif çıktı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 922'ye, toplam vaka sayısının 392 bin 19'a yükseldiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, tedavi altındaki hasta sayısı 153, durumu ciddi olanların sayısı 23, entübe hasta sayısı 7.
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