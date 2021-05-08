Güneyde 397 yeni vaka, 2 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 71,251 test yapıldı, 397 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi daha hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 71,251 test yapıldı, 397 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi daha hayatını kaybetti.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle hastanede tedavi gören 233 kişinin, 59'unun ciddi veya kritik durumda olduğunu açıkladı.
Salgının geçtiğimiz yıl başladığı günden bu yana Covid'den ölenlerin sayısı 334'e ulaştı.
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Etiketler : güney, Coronavirüs