Güneyde 389 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 35.196 PCR ve hızlı testler yapıldı, 389 yeni pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Yeni vakaların pozitiflik oranı yüzde 1,11 oldu.

Ölenlerin 83 ve 93 yaşlarında iki erkek ve 71 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.

Hastanede 96'sı ağır olmak üzere 286 Covid-19 hastası tedavi görüyor.