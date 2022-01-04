Güneyde 36 adet sabit ve mobil kamera yerleştirildi

Kıbrıs'ın güneyinde, trafik ihlallerini önleyeceği tahmin edilen yollardaki ilk trafik kameralarının geçtiğimiz Ekim ayında devreye girmesinin ardından 36 adet sabit ve mobil kameranın daha yerleştirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Ocak ayı sonunda 36 kameranın daha gelmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre adanın güneyine 20’si sabit, 16’sı mobil olmak üzere toplam 36 kamera daha yerleştirilecek.