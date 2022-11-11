Güneyde 340 devlet yetkilisi mal beyanında bulunmadı

Kıbrıs'ın güneyinde 340 devlet yetkilisinin, yasanın gerektirdiği üzere mal beyanında bulunması gerektiği, ancak bunu yapmadığı bildirildi.

Politis gazetesi, devlet yetkililerinin mal beyanında bulunması zorunluluğunu denetlemek amacıyla üç kişilik resmi bir konsey oluşturulduğunu ve yasaya göre devlet yetkililerinin, eşlerinin ve çocuklarının 1 Eylül 2022 tarihine kadar, bu konseye mal beyanında bulunmaları gerektiğini yazdı.

Gazete, konseyin söz konusu 340 kişiye uyarıda da bulunduğunu; ancak bu kişilerin mal beyanlarında bulunmamaları nedeniyle, konseye ait web sayfasında isimlerinin yayınlandığını kaydetti.

Haberde, 340 devlet yetkilisi arasında 9’unun okul müdürü, 117’sinin muhtar, 3’ünün kanalizasyon konseyi genel müdürü, 11’inin Kamu İktisadi Teşebbüsleri müdür ve müdür yardımcısı, 115’inin belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi, 85’inin de Kamu İktisadi Teşebbüsü yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi.

Gazete, mal beyanında bulunmayan kişilere 5 bin Euro’ya kadar para cezası verilebileceğini yazdı.