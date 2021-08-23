Güneyde 333 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde Coronavirüs son 24 saatte 1 can aldı, 333 yeni vaka saptandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 51 bin 999 testin 333'ünün pozitif sonuçlandığını, toplam vaka sayısının 111 bin 999'a ulaştığını açıkladı.

Bugün kaybedilen 1 kişi ile toplam can kayıpları 484'e yükseldi.

Hasta sayısı 196, durumu ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı.