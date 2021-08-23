Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Güneyde kamu personelinin sayısı: 51 bin 792
Güneyde 333 yeni vaka, 1 ölüm

Güneyde 333 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde Coronavirüs son 24 saatte 1 can aldı, 333 yeni vaka saptandı. 

A+A-

Kıbrıs’ın güneyinde Coronavirüs son 24 saatte 1 can aldı, 333 yeni vaka saptandı. 
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 51 bin 999 testin 333'ünün pozitif sonuçlandığını, toplam vaka sayısının 111 bin 999'a ulaştığını açıkladı.
Bugün kaybedilen 1 kişi ile toplam can kayıpları 484'e yükseldi. 
Hasta sayısı 196, durumu ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı.

Bu haber toplam 523 defa okunmuştur
Etiketler : ,