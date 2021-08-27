Güneyde 324 yeni vaka, 6 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 34 bin 487 test neticesinde 324 yeni vaka belirlendi, 6 kişi de hayatını kaybetti.

Ölen kişilerin 42, 43, 46, 65, 87 ve 89 yaşlarındaki erkek hastalar olduğu belirtildi. Toplam ölü sayısı 496’ya vaka sayısı ise 112 bin 856’ya yükseldi.