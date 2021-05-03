Güneyde 30-38 yaş grubu için aşılama başlıyor

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’a yönelik 30-38 yaş grubu için aşılama programının başlayacağı açıklandı.



Kıbrıs Haber Ajansı’na göre 4 Mayıs Salı gününden itibaren 30-38 yaş grubunun aşılanmasına odaklanıldı.



Adanın güneyinde Mayıs ayına kadar nüfusun önemli bir bölümünün aşılanması hedeflenirken, “Nüfusun en az % 60'ından fazlasının ilk doz ile aşılama yapılabileceği” duyuruldu.



Planlanan aşı portalına göre 4 Mayıs Salı günü 07:30 - 20:00 saatlerinde 35-36 yaş arası, 6 Mayıs Perşembe günü ise 37-38 yaş grupları aşılama yapılacak. 7 Mayıs’tan itibaren ise 35 yaşın altındakiler aşılanacak. (YD | CNA )



