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Güneyde 30-38 yaş grubu için aşılama başlıyor

Güneyde 30-38 yaş grubu için aşılama başlıyor

Adanın güneyinde Mayıs ayına kadar nüfusun önemli bir bölümünün aşılanması hedeflenirken, “Nüfusun en az % 60'ından fazlasının ilk doz ile aşılama yapılabileceği” duyuruldu.

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Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’a yönelik 30-38 yaş grubu için aşılama programının başlayacağı açıklandı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre 4 Mayıs Salı gününden itibaren 30-38 yaş grubunun aşılanmasına odaklanıldı.
 
Adanın güneyinde Mayıs ayına kadar nüfusun önemli bir bölümünün aşılanması hedeflenirken, “Nüfusun en az % 60'ından fazlasının ilk doz ile aşılama yapılabileceği” duyuruldu.

Planlanan aşı portalına göre 4 Mayıs Salı günü 07:30 - 20:00 saatlerinde 35-36 yaş arası, 6 Mayıs Perşembe günü ise 37-38 yaş grupları aşılama yapılacak. 7 Mayıs’tan itibaren ise 35 yaşın altındakiler aşılanacak. (YD | CNA )

 

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